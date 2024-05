Sabrina Wittmann: So tickt die erste Cheftrainerin im deutschen Männer-Profifußball

Von Oktober 2013 bis Juni 2016 stand Ralph Hasenhüttl auf der Kommandobrücke des FC Ingolstadt, den er in die deutsche Fußball-Bundesliga führte. Aktuell sieht die Situation bei den "Schanzern" nicht so rosig aus. Sie sind in die Drittklassigkeit und dort nach einer ordentlichen Hinrunde vom vierten auf den elften Rang abgerutscht.