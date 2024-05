Ja, ich will! Hochzeit 2024 mit Blumen , Cocktails und Berggipfeln

Der Mai ist zwar der klassische Hochzeitsmonat, geheiratet wird mittlerweile aber rund ums Jahr. "Vor allem Winterhochzeiten sind wieder sehr beliebt, nachdem die Leute keine Angst vor Corona-Lockdowns mehr haben", sagt Joanna Kuttner aus Kirchdorf. Die Hochzeitsplanerin ist seit 20 Jahren "im Geschäft" und weiß, was aktuell auf dem Weg zum Altar "in und out" ist.