Italienische Ärzte für Prinzessin Kate nach London geholt

Franziskus war in Poliklinik Gemelli in Behandlung. (APA/A. Pattaro)

Prinzessin Kate ist offenbar von einem italienischen Chirurgenteam operiert worden, als sie sich im Jänner in der London Clinic einer Bauchoperation unterzog. Dies berichtet das italienische Lifestyle- und Klatschmagazin "Gente". "Der Eingriff wurde von einem Team italienischer Ärzte aus der Poliklinik Gemelli in Rom durchgeführt", heißt es in dem Artikel. Das Krankenhaus ist Bestandteil der Medizinischen und Chirurgischen Fakultät der Katholischen Universität vom Heiligen Herzen in Rom. Weder