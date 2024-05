Sparkasse Mühlviertel-West eröffnete Zentrale Rohrbach

ROHRBACH-BERG. Im Gewirr der Baustellen, die in Rohrbach seit Monaten laufen, fiel der Umbau der Sparkasse Mühlviertel-West nicht besonders auf. Trotzdem wurde hinter den Bauzäunen fleißig gewerkt. Nach Abschluss der einjährigen Umbauarbeiten hat die SMW ihre modernisierte Zentrale am Hauptsitz in Rohrbach-Berg eröffnet.

Die beiden Gebäude am Stadtplatz in Rohrbach-Berg beherbergen seit mehr als einem Jahrhundert die Sparkasse in Rohrbach. Zwar stehen die Häuser nicht unter Denkmalschutz, bei der Fassadensanierung wurde trotzdem penibel auf die historische Erscheinung geachtet. "Die letzte umfassende Modernisierung der Filiale liegt etwa 20 Jahre zurück", sagt Filialleiter Christian Oyrer. Die jüngste Modernisierung wurde nun mit Mai abgeschlossen. Mit dem Umbau des Haupthauses ging auch die Schaffung einer Begegnungszone am Stadtplatz einher. Diese wurde in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde realisiert. Die Neugestaltung kommt ohne den Verlust von Parkplätzen aus.

Rund 750.000 Euro wurden in die Sanierung und Modernisierung der neuen Filiale investiert, berichtet Christian Terink, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mühlviertel-West. "Wir setzen auf unsere Standorte. Deshalb haben wir unser Haupthaus von Grund auf erneuert und die modernste Filiale im Mühlviertel eröffnet", sagt Terink.

Weitere Filialumbauten geplant

Nach dem Flaggschiff-Projekt in Rohrbach-Berg sollen weitere Umbauten in anderen Filialen in Angriff genommen werden.

"Die heutige Eröffnung ist nur der Beginn einer Reihe von Modernisierungen, die geplant sind, um alle Standorte im neuen Filialkonzept weiterzuentwickeln ", erklärt Bereichsleiter Roland Straußberger. So sollen etwa Projekte in Haslach und Reichenthal noch in diesem Jahr beginnen und jedes Jahr eine Filiale komplett erneuert werden.

