Linz Textil: Trotz Krisenjahr Gewinn und hohe Dividende für Aktionäre

Das abgelaufene Jahr war auch für die Linz Textil "ein extrem forderndes Jahr", sagte Linz-Textil-Vorstandssprecher Friedrich Schopf bei einem Pressegespräch am Freitag Vormittag in Linz. Er blickt verhalten positiv in die nähere Zukunft: Die Konsumlaune würde leicht steigen und die Lieferverzögerungen wegen des Suezkanals europäischen Produzenten in die Karten spielen und "unsere europäischen Märkte vor billigen Importen schützen".