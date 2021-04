Hotelprojekt Freistadt: SP-Bekenntnis sichert Mehrheit für Grundstücksverkauf

Guglwald-Hotelier Dietmar Hehenberger möchte auf dem Messe-Areal von Freistadt ein Cityhotel errichten. Die Abstimmungen mit der Stadtgemeinde – sie ist Grundbesitzer – über dieses Projekt wurden gestern mit einem Gespräch zwischen Investor und den Gemeindratsfraktionen fortgesetzt. Bereits bei der ersten Vorstellung des Projekts vor einem Monat signalisierten Freistadts Politikspitzen ihre Unterstützung. Das unterstrich vor dem gestrigen Gespräch auch einmal mehr SP-Vizebürgermeister Christian Gratzl: „Unsere Fraktion sieht das Projekt mit Herrn Hehenberger absolut positiv. Wir freuen uns, wenn der Traum vom Hotel endlich Wirklichkeit wird. Viele Freistädterinnen und Freistädter glauben gar nicht mehr daran. Wir glauben wieder daran und werden das Projekt auf jeden Fall unterstützen.“

Mit diesem Bekenntnis der SP-Freistadt wäre die für einen Verkauf des Areals erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit im Gemeinderat gesichert. Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich Bürgermeisterin Elisabeth Teufer (VP) klar hinter das Vorhaben Hehenbergers gestellt und in diesem Zusammenhang sogar von einem „Jackpot für Freistadt“ gesprochen. Auch die Grünen, die mit dem ursprünglich angedachten Abriss der alten Versteigerungshalle keine Freude hatten, zeigen sich erleichtert, dass dieses Gebäude nun in das Hotelprojekt eingebunden werden soll. FP-Stadtrat Harals Schuh unterstrich die Verantwortung der Stadtpolitik, nun Lösungskompetenz bei allen offenen Punkten zu beweisen – etwa beim zusätzlichen Platzbedarf von Grundflächen, die auch von der Messe Freistadt genutzt werden.

Bürgerliste meldet Bedenken an

Keineswegs auf der Zielgeraden sieht das Investment hingegen die Bürgerliste WIFF: „Es ist unverständlich, dass nun auch die SPÖ in das Hotel-Halleluja von ÖVP und Grünen einstimmt“, so Fraktionsobmann Rainer Widmann und der für Wirtschaft zuständige Gemeinderat Hubert Reitbauer. Immerhin gehe es um die Zukunft von 200 Gratis-Pendlerparkplätzen und 10.000 m² Fläche, die für den Bestand der Messe Mühlviertel essentiell sind: „Wir werden erst dann dem Hotelprojekt zustimmen, wenn diese Fragen glaubhaft und nachhaltig gelöst sind. Davon sind. Alles andere wäre ein einseitiger Deal zum Vorteil des geschäftstüchtigen Investors.“