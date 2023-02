Hoftaverne Herzogsdorf ist Bierwirt des Jahres

Gastwirte, die sich in besonderem Maße der Pflege der Bierkultur verschreiben, sind gute Anwärter für den Titel „Bierwirt des Jahres“, welcher alljährlich von der Brauerei Stiegl und dem Wirtshausführer vergeben wird. In Oberösterreich erhielt diesmal der „Wirt zur Hoftaverne“ in Herzogsdorf den begehrten Titel. Das gemütliche Wirtshaus, das sich seit 200 Jahren im Familienbesitz befindet, ist ein beliebter Treffpunkt für echte Genießer. Die neu gekürten Bierwirte Monika und Arthur Gahleitner sowie das gesamte Team verwöhnen ihre Gäste mit gelebter Gastlichkeit und kulinarischen Köstlichkeiten, wie die Jury befand. In der Küche legen Arthur und Sohn Harald Gahleitner großen Wert auf die Verwendung regionaler Produkte. Die Speisekarte bietet Traditionelles wie Schweinsbraten mit Semmelknödeln und warmem Krautsalat, gebratene Kaspressknödel oder Krautnockerln. Ein tägliches Mittagsmenü, hausgemachte Kuchen und saisonale Spezialitäten runden das Angebot ab, besonders beliebt sind die Wildwochen im Herbst.

Gelebte Bierkultur

Bei der Auswahl und Bewertung legte die Jury in bewährter Weise das Augenmerk vor allem auf die Zapf- und Glaskultur, das Service und das kulinarische Know-how rund ums Bier. Beurteilt wurde auch nach den Kriterien, wie gut das jeweilige Speisenangebot zu den Bierspezialitäten passt, sowie das „Kochen mit Bier“.

100 Jahre Stiegl-Bier

In Sachen Bier ist die Hoftaverne durchaus ein treuer Partner. Seit mittlerweile fast 100 Jahren wird hier Stiegl gezapft. Serviert werden die Klassiker aus der Salzburger Privatbrauerei – frisch vom Fass – immer perfekt temperiert und gezapft. Für Stiegl-Eigentümer Heinrich Dieter Kiener sind die Auszeichnungen auch eine Würdigung und ein Dankeschön an die Gastgeber des Landes, welche es in den vergangenen Jahren durchaus nicht leicht hatten.

