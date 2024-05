Maschinenhalle geriet in Vollbrand: 22-Jähriger verletzt

Gegen 21.15 Uhr führte ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Schärding Schweißarbeiten an seinem Pkw in einer Maschinenhalle im Gemeindegebiet von Brunnenthal durch. Dabei geriet der Innenraum des Autos im Bereich des Kofferraums in Brand.

Kurz darauf brannte das gesamte Fahrzeug und die Flammen schlugen sogar auf die Maschinenhalle um, sodass diese wenig später in Vollbrand stand. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Der 22-Jähriger erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus Schärding eingeliefert.

