Gastro-Brüder nach Ischgl-Tour positiv getestet: "Uns geht es gut"

Via Facebook meldeten sich am Montag die bekannten Gastronomen Stefan und Johannes Süß an ihre Gäste. Beide wurden nach einem Ischgl-Trip Positiv auf das Corona-Virus getestet.

„Ich bin letzten Montag (9.3.) nach (!) der Jahresfeier (20 Jahre empire St. Martin Anm.) mit Freunden nach Ischgl gefahren! Wir sind einen Tag nach Bekanntwerden der Situation sofort nach Hause gefahren und ich hab mich gleich abgeschottet! Keinen persönlichen Kontakt mehr! Daher braucht keiner Angst haben von euch, die mit mir gemeinsam Freitag oder Samstag 20 Jahre empire St. Martin gefeiert haben, denn da war ich noch 100 Prozent fit“, schreibt der bekannte Gastronom.

Am Samstag kurz vor Mitternacht habe er die Information von der Behörde bekommen, dass er „positiv“ sei. „Ich bin aber schon wieder auf dem Weg der Besserung! Wünsche euch und euren Lieben, dass ihr gesund bleibt und genießt die Auszeit. Nützt die Zeit um runter zukommen und eure Akkus wieder zu laden, damit wir in einigen Wochen alle wieder gestärkt zurückkommen“, macht er allen Mut, die mit der Situation Hadern und vergisst auch den Dank an jene nicht, die jetzt arbeiten müssen: „Danke auch an alle, die in dieser Zeit für uns da sind, gewaltig was Ihr da gerade leistet“.

Bruder auch positiv getestet

Auch Bruder und Wirte-Kollege Johannes Süß aus Oberkappel erlebte Ähnliches und will via Social Media mit Gerüchten aufräumen: „Ich War am Montag (9.3) in Ischgl zum Skifahren“. Nach bekanntwerden der Situation dort, erfolgte die sofortige Abreise. „Ich habe seitdem keinen Kontakt mit Mitmenschen, Mitarbeitern, Gästen und auch nicht mit unserem Betrieb gehabt! Ich habe mich nach meiner Ankunft gleich freiwillig isoliert, um niemanden zu gefährden, noch bevor ich Symptome verspürte“; schreibt er. Am Freitagabend, dem 13. März wurde er nach eigenen Angaben positiv getestet. „Mittlerweile geht es mir wieder gut! Für unsere Gäste bestand zu keiner Zeit Gefahr“, stellte er klar. „Danke an all meine Freunde für die aufmunternden Nachrichten und das Anbieten der Hilfe und Unterstützung“, schreibt der Wirt abschließend.