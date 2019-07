Feuerwehrbewerb fest in Mühlviertler Hand

Die Reise in die Würfelspiel-Gemeinde hat sich für die Mühlviertler Feuerwehrgruppen ausgezahlt. Beim Landesbewerb räumten sowohl die Aktiven als auch die Jugendlichen aus den Mühlviertler Bezirken ordentlich ab.

In Bronze, also in jener Klasse, in der die Positionen in der Gruppe fix vergeben sind, feierten die Mühlviertler gar einen Vierfach-Triumph. Hinterschiffl gewann mit einer Zeit von 28,14 vor Dauerrivalen St. Martin. Die erfolgsverwöhnten St. Martiner legten zwar mit 28,02 einen schnelleren Löschangriff hin, hatten aber im Staffellauf das Nachsehen gegen die Schiffler Mannen. Dahinter reihten sich Tragwein und Bad Mühllacken. Unter die ersten zehn platzierten sich auch Veitsdorf, Hinterberg 3 und Mühldorf.

Hinterschiffl Dritter in Silber

In Silber – hier werden die Positionen innerhalb der Gruppe ausgelost – vereitelten die Mannen aus Rutzenmoos einen Mühlviertler Sieg. Auf Platz zwei setzte sich Königschlag und den dritten Platz sicherte sich abermals Hinterschiffl. Unter den ersten zehn sind auch Tragwein Prendt-Elmberg, Hinterberg 3 und Veitsdorf zu finden.

Mit einem Landessieg in Bronze und einem dritten Platz in Silber beendeten die Hinterschiffler eine erfolgreiche Saison. Bild: FF

Zweiter Sieg in der Gemeinde

Die Damengruppe aus Julbach, also jener Gemeinde, zu der auch Hinterschiffl gehört, holte in Bronze den Landessieg mit einer überlegenen Löschangriffszeit von 33,58 Sekunden. Auf Platz drei klassierten sich die Damen von Liebenstein 2. Auch die Julbacher Damen mussten sich dann in Silber mit Platz drei "begnügen". Den Sieg schnappten sich die Frauen aus Bad Mühllacken 2 vor Windhaag/Fr. 2.

Siege für die Jugend

Doch nicht nur die aktiven Feuerwehrmänner und -frauen schlugen sich in Frankenburg wacker. Auch die Mühlviertler Jugendlichen räumten die Trophäentische leer. In der Klasse Jugend-Bronze siegte Allerheiligen-Lebing aus dem Bezirk Perg. St. Martin im Mühlkreis belegte den dritten Platz. Unter den ersten zehn landeten auch Tragwein, Niederkappel und Erdleiten. Bei den Mädchengruppen setzte sich Allerheiligen-Lebing 2 auf den zweiten Platz vor St. Veit 2 und Steyregg.

Fünffach-Sieg in Silber

Richtig gut lief es für die Mühlviertler Feuerwehrjugend in Silber. Winden-Windegg siegte vor Bad Mühllacken, Allerheiligen-Lebing, St. Martin, und Niederkappel. Tragwein, Mühldorf und Niederwaldkirchen sind ebenfalls in den Top Ten zu finden. Bei den Mädchengruppen feierte Allerheiligen-Lebing 2 einen Sieg vor St. Veit.