Beim Kräftemessen der Feuerwehren zählen Schnelligkeit und Teamgeist

"Ja", jubelt der Kamerad der Feuerwehr Pabigen und reißt die Arme in die Höhe. Seine Gruppe hat eben beim von den OÖN präsentierten Landes-Feuerwehrleistungsbewerb den simulierten Löschangriff in der sehr guten Zeit von 32,53 Sekunden fehlerfrei absolviert. Nachdem der Hauptbewerter das Ergebnis bekannt gegeben hat, liegen sich die zwei Kameradinnen und die sieben Kollegen aus dem kleinen Attergauort in den Armen.

"Diese Handgriffe braucht man auch für die Löschgruppe", betont der neue Landesfeuerwehrkommandant Robert Mayer, dass neben dem sportlichen Aspekt beim Bewerb auch die Ausbildung zum Tragen kommt. "Teamwork und Zusammenhalt in der Gruppe sind nicht zu unterschätzen."1880 Bewerbsgruppen mit je neun Aktiven – davon 630 Jugend- und 35 Damengruppen – kämpfen seit gestern in der Hausruckgemeinde um Silber und Bronze. Neben dem Löschangriff müssen die Erwachsenen auch einen Staffellauf über 400 Meter absolvieren. Teamgeist ist gefragt, um eine schnelle Zeit und damit das gesteckte Ziel – ein Abzeichen in Bronze oder Silber – erreichen zu können. Goldmedaillen gibt es hier nicht: Diese werden in einem separaten Bewerb im Mai, der so genannten "Feuerwehrmatura", vergeben.

Frankenburg ist zum zweiten Mal Austragungsort des Landes-Feuerwehrleistungsbewerbs innerhalb von drei Jahren. "Wir sind die Feuerwehr-Gemeinde in Oberösterreich", sagte Bürgermeister Johann Baumann (SP) bei der Eröffnung. Hier gibt es nicht weniger als sieben Feuerwehren mit 1000 Mitglieder. Landesrat Wolfgang Klinger (FP) nannte die Feuerwehren einen Garant für den besten Zivilschutz. Daher brauche es Unternehmen, die die Feuerwehrleute in den Dienst gehen lassen.

Voller Ehrgeiz ging in Frankenburg auch der Feuerwehrnachwuchs in den Wettbewerb. Die Jugendlichen mussten vier Schläuche zu einer Leitung legen, dabei Hindernisse überwinden, mit einer Kübelpumpe fünf Liter Wasser ins Ziel spritzen und Ausrüstungsgegenstände richtig zuordnen. Die Gruppe aus Alkersdorf verließ mit hängenden Köpfen den Bewerb – das Ziel wurde diesmal leider verfehlt. "Aber ihr habt’s Zukunft", tröstet der Bewerter die Jugendlichen.

Heute Geht es ab sechs Uhr weiter

Gestern wurden der 57. OÖ. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb und der 44. OÖ. Landes-Feuerwehrjugendleistungsbewerb in Frankenburg eröffnet. Bis zum frühen Abend fanden Bewerbe statt.

Heute geht es ab sechs Uhr für die Aktiven weiter. Für die Zuseher am spannendsten sind wohl die Parallelbewerbe am Samstag, bei denen die schnellsten Gruppen des Landes in Zehnerbesetzung gleichzeitig auf den ie Bewerbsbahnen unterwegs sind. Um 9.30 Uhr erfolgt der Start der Silbergruppen (hier werden die Positionen zuvor ausgelost), um 11 Uhr starten dann die Jugendgruppen. Der Parallelstart der Bronze-Gruppen, die in vorher bereits bestimmten Positionen laufen, erfolgt um 14 Uhr. Hier werden die schnellsten Zeiten gelaufen. Die Siegerehrung ist um 18 Uhr. Detaillierte Infos zum Landesbewerb unter

landesbewerb2019.at