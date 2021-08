Ehemaliger VP-Fraktionsobmann führt Bürgerliste an

Der 46-jährige Gemeindebedienstete konnte eine beachtliche Zahl parteiunabhängiger Reichenauer für seine Liste gewinnen. "Wir sehen uns nicht als Gegenbewegung, sondern suchen die Zusammenarbeit mit allen agierenden Parteien, Institutionen und vor allem der Bevölkerung in Reichenau. Vor allem können wir unabhängig von Parteiapparaten agieren."

Die MiR-Liste hat sich vorgenommen, realistische Lösungen für anstehende Probleme und Projekte zu erarbeiten. Andererseits gelte es, die Heimatgemeinde weiterzuentwickeln und die Lebensqualität weiter zu verbessern. Rechberger: "Wir haben in den vergangenen Wochen tief in die Bevölkerung hineingehört und wissen, wo bei den Menschen in Reichenau der Schuh drückt. Aus diesen Gesprächen haben wir konkrete Maßnahmen abgeleitet, die wir jetzt nach und nach präsentieren werden."