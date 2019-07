Die ersten Mühlviertler Gemeinden rufen den „Klimanotstand“ aus

Klimaschutz als oberste Prämisse der Kommunalpolitik: Das heften sich jene Gemeinden auf die Fahnen, die derzeit österreichweit den „Klimanotstand“ ausrufen. Als erste Gemeinde in Oberösterreich fasste der Gemeinderat von St. Georgen an der Gusen am Dienstag dieser Woche eine solchen Beschluss. Einstimmig, wie Bürgermeister Erich Wahl (SP), der den Antrag für den Beschluss eingebracht hat, betont. Am Donnerstag folgte, ebenfalls einstimmig, die Gemeinde Steyregg. Hier gab die erst kürzlich veröffentlichte Trasse der Linzer Ostumfahrung den Ausschlag, in Form des Klimanotstands auf die Verkehrsbelastung und die klimaschädlichen Auswirkungen des Projekts hinzuweisen. Mehr dazu lesen Sie hier.

So beunruhigend der Begriff „Klimanotstand“ auch klingen mag: Drastische Sofortmaßnahmen in den Notstandsgemeinden sind mit diesen Beschlüssen nicht verbunden, wie Erich Wahl im OÖN-Gespräch festhält: „Es läge gar nicht in unserer Kompetenz, etwa mit Hinweis auf den Klimaschutz Fahrverbote zu veranlassen. Aber es ist ein deutliches Zeichen nach außen, dass uns dieses Thema wichtig ist und dass wir unsere Politik ganz danach ausrichten wollen.“

Konkret betrifft dies etwa die Raumordnung oder die örtliche Verkehrsplanung. Auch könnten künftig Baugenehmigungen an ökologische Ausgleichsmaßnahmen, wie das Pflanzen von Bäumen, gekoppelt und Maßnahmen zur Dächerbegrünung forciert werden. Derzeit plant die Gemeinde die Errichtung eines zweiten Biomasse-Heizwerks. Damit soll erreicht werden, dass 70 Prozent der Haushalte im Gemeindegebiet mit nachhaltiger Wärmeenergie beliefert werden.

