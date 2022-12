"Der wahre Jakob" endlich auf der Bühne

So lange mussten die Kirchberger Theaterspieler noch nie für ein Stück proben. Denn schon im Dezember 2019 haben die ersten Proben zum Theaterstück "Der wahre Jakob" begonnen. Die Premiere war damals für April 2020 geplant. Drei Jahre später ist die Welt eine andere und der "wahre Jakob" wartet noch immer auf seinen großen Auftritt. "Wir haben mehrere Anläufe gebraucht, aber nun sind wir froh, dass das Projekt auf die Bühne kommt", sagt der Obmann der Kulturgemeinschaft Gerhard Wipplinger.

Das Stück erlebte seine Uraufführung in den 20er Jahren in Berlin, ist also fast 100 Jahre alt. Nun wurde die Komödie nach Österreich "heimgeholt", sowohl geografisch als auch sprachlich. Der Protagonist des Stückes, seines Zeichens Stadtrat einer ländlichen Kleinstadt und Obmann eines Vereins, der sich die Hebung der Moral zum Ziele gesetzt hat, kann seiner Rolle im fernen Wien nicht wirklich gerecht werden. In einem Varieté trifft er auf die bezaubernde Tänzerin Yvette. Warum sich diese in weiterer Folge auf den provinziellen Moralapostel einlässt und welche weitreichenden Folgen dieses nächtliche Abenteuer für alle Beteiligten hat, soll hier noch nicht verraten werden.

Der tiefere Sinn dieses Lustspiels von Franz Arnold und Ernst Bach ist der ewige Kampf zwischen Schein und Sein, dem wir im Leben ständig ausgeliefert sind. Die Neuinterpretation des Stückes wurde unter der Leitung von Heinrich Pusch entwickelt und inszeniert. Unterstützung bekam die Kulturgemeinschaft Kirchberg dabei von dem bekannten Regisseur und Schauspieler Joachim Rathke. Bei der Besetzung hat man einen Mix aus bewährten Kräften und Nachwuchstalenten für das Kirchberger Theaterensemble geschaffen.

"Der wahre Jakob" hat sich einen ganz besonderen Premierentag verdient: So findet die erste Aufführung heuer am Silvesterabend im Gasthaus Koblmüller statt. Weitere Termine, Tickets und Informationen gibt es ab 5. Dezember unter www.kultur-kirchberg.at. Wer noch eine Inspiration für ein Weihnachten braucht: Theaterkarten sind immer ein schönes Geschenk.