"Das für Jahresmitte angekündigte Vorprojekt ist von Landesrat Steinkellner und Landeshauptmann Stelzer offenbar nur bis Linz-Urfahr geplant. Wir erwarten uns im Mühlviertel, dass auch der Abschnitt bis nach Pregarten gleich in das Vorprojekt aufgenommen wird. Oder werden wir im Mühlviertel wieder einmal auf später vertröstet?"

Studien haben laut Lindner ein Fahrgäste-Potenzial von mindestens 15.000 Fahrgästen gezeigt: "Wir sind eine starke Pendlerregion, und gerade entlang der geplanten Trasse wachsen die Gemeinden schnell. Wenn wir das Stauproblem wirklich lösen wollen, müssen wir den Öffi-Ausbau energisch angehen. Mit halben Sachen kommen wir da nicht weiter!"

Aufteilung "üblicher Vorgang"

Bei einem Projekt in dieser Größe sei es durchaus üblich, die Planung in Phasen zu unterteilen, verteidigt LAbg. Peter Handlos (FP) aus Tragwein die Vorgangsweise des Landes. In einem Vorprojekt soll der Abschnitt vom Linzer Hauptbahnhof bis zum Science Park behandelt werden und aufbauend darauf – in Phase zwei – der weitere Verlauf bis Gallneukirchen und Pregarten. Während Erkenntnisse aus Phase eins erarbeitet werden, erfolgen auch schon die Vorbereitungen für Phase zwei, so Handlos: "Um beim Projekt effektive Fortschritte zu erzielen und Zeit zu sparen, wird Phase eins rund vier Monate vor der anschließenden Phase zwei gestartet." Handlos ruft angesichts der Bedeutung des Projekts auf, sich parteiübergreifend für dessen Umsetzung starkzumachen. "Hier geht es um die Zukunft unserer Heimat. Ich habe deshalb kein Verständnis, wenn man mit Halbwissen Projektverzögerungen in den Raum stellt, die völlig aus der Luft gegriffen sind." (lebe)