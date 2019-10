Alkolenker prallte mit Pkw gegen Baum

Der Mann geriet um 00:55 Uhr mit seinem Pkw in einer leichten Rechtskurve auf dem Güterweg Bauernwieser auf das Straßenbankett, verlor die Kontrolle über seinen Pkw, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw kam am Autodach zu liegen. Der Lenker konnte sich selbständig aus dem Wrack befreien und verständigte die Einsatzkräfte. Die FF Grein rückte mit zwei Fahrzeugen und fünf Mann zur Fahrzeugbergung an.

Ein Alkotest verlief positiv. Der Führerschein konnte dem 28-Jährigen nicht abgenommen werden, weil er ihm bereits am 31. August 2019 wegen übermäßigen Alkoholkonsums entzogen worden war.