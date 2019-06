Mein Beruf ist auch mein Hobby!

Bei den AustriaSkills holte er sich den Staatsmeistertitel und somit das Ticket für die Berufsweltmeisterschaft im russischen Kazan: Alexander Absmann ist CNC-Zerspanungstechniker und will es nochmal ganz genau wissen.

"Die Vorfreude ist riesig. Aber die Konkurrenz ist stark und nicht zu unterschätzen“, sagt der 20-Jährige im Gespräch mit den OÖNachrichten. Der Tarsdorfer hat im Dentalwerk W&H den Beruf Zerspanungstechniker gelernt. Nach dreieinhalb Jahren hat er seine Ausbildung diesen März abgeschlossen. Das Medizintechnikunternehmen im benachbarten Bürmoos schickt mit Alexander Absmann zum dritten Mal in Serie einen Staatsmeister im CNC-Drehen zur Berufsweltmeisterschaft.

Für Absmann ist das computergesteuerte CNC-Drehen nicht nur ein Beruf, es ist auch sein Hobby: „Es geht nicht nur ums Knöpferldrücken. Beim Bewerb muss man präzise und schnell sein. Jedes Mal steht man vor einer neuen Herausforderung, das macht das Ganze auch so spannend.“

Die Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft haben im Jänner begonnen. Absmann trainiert seither regelmäßig im Ausbildungszentrum (ABZ) Braunau und auch in Bielefeld. An beiden Standorten stehen Probewettkämpfe mit Berufs-WM-Kandidaten aus Brasilien, der Schweiz, Weißrussland, Großbritannien und Deutschland an. Für die Übungszeit wird er vom Betrieb freigestellt, was der 20-Jährige zu schätzen weiß. „Das ist nicht selbstverständlich.“ Dieter Geisberger, der Ausbildungsleiter am ABZ ist, begleitet seinen Schützling als Trainer. Auch bei der Berufsweltmeisterschaft in Russland ist er, mittlerweile zum zweiten Mal, vor Ort als Experte mit dabei. Das Besondere am Bewerb sei, dass viel in Richtung Teambuilding gemacht werde, sagt Geisberger. Der Spirit dort sei einmalig, „das macht man nur einmal im Leben“.

Die 45. Berufsweltmeisterschaften WorldSkills finden von 22. bis 27. August statt. Das Team Austria stellt 46 Teilnehmer in 41 Berufen.