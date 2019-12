Zwei Promille: Alko-Lenker (24) prallte gegen Mauer

Sturzbetrunken hat sich ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land in der Nacht auf Sonntag hinter das Steuer seines Wagen gesetzt. Im Gemeindegebiet von Nettingsdorf (Bezirk Linz-Land) verlor der 24-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw und touchierte die Mauer einer Unterführung. Der junge Mann überstand den Unfall unverletzt, sein Auto wurde schwer beschädigt.

Schon beim Eintreffen an der Unfallstelle bemerkten die diensthabenden Polizisten eindeutige Anzeichen einer starken Alkoholisierung. Das Testgerät gab ihnen recht. Es zeigte eine Wert von 2,02 Promille, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt.

Erst in der Nacht davor waren der Polizei bei Planquadraten in ganz Oberösterreich insgesamt 93 Alkolenker ins Netz gegangen, die mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut hatten – mehr dazu hier.

