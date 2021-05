Zahl der Schüler mit Deutsch als Muttersprache sinkt

FP-Obmann Markus Hein plädierte deshalb gestern für ein "vernünftiges Gegensteuern", um die "großen Herausforderungen" bewältigen zu können.

Die Entwicklung zeige sich an Zahlen. 64,1 Prozent aller Kindergartenkinder in Linz, 59,3 Prozent aller Volksschüler sowie 78 Prozent aller Mittelschüler hätten demnach nicht Deutsch als Muttersprache. "Nur mit einer familienfreundlicheren Politik können wir hier entgegenwirken", so Hein.

Konkreter wurde Gemeinderätin Martina Kreindl, die auf die Forderungen aus dem Sozialprogramm der Linzer FPÖ verwies. Demnach solle Deutsch eine Grundvoraussetzung für soziale Leistungen und geförderten Wohnbau sein. Zudem sprach sich Kreindl für leistbareres Wohnen für junge Familien, ein Kinderscheckheft mit Gutscheinen, eine Beteiligung der Stadt Linz an einer kostenlosen, oberösterreichweiten Kinderbetreuungsbörse, die Freifahrt für ein Elternteil, das mit Kindergartenkindern die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, und eine Ausweitung der Öffnungszeiten der Eltern-Kind-Zentren der Stadt aus, damit die Räumlichkeiten auch an Wochenenden mietbar und damit nutzbar seien.