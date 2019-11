Weniger Feinstaub in der Linzer Luft

So wurden etwa bei der Messstation Römerberg heuer (mit Stand heute) neun Überschreitungstage gemessen, im Vorjahr waren es 13. Damit liegen die Werte deutlich unter der vorgeschriebenen österreichischen Norm, die besagt, dass die Grenzwerte an nicht als mehr als 25 Tagen überschritten werden dürfen. Die EU-Regelung ist sogar noch weiter gefasst, dort gilt eine Grenze von 35 Tagen.

„Trotzdem ist jeder Überschreitungstag einer zu viel“, sagt Schobesberger. Wichtig sei vor allem die Grüngürtel und Durchlüftungszonen in der Stadt zu erhalten. „Es zeigt sich nämlich, dass die Belastung höher wird, wenn die Belüftungsströme ausfallen, da der Luftaustausch beeinträchtigt ist“, sagt Gerald Binder, Leiter der Umweltmesstechnik des Geschäftsbereichs Planung, Technik und Umwelt.

Präsentiert wurden darüber hinaus die Ergebnisse einer groß angelegten Studie, mit der untersucht wurde, welche Inhaltsstoffe im Staub zu finden sind. So wurden an rund 100 über das Stadtgebiet verteilte Messpunkten Proben gesammelt und untersucht. Dabei wurde, im Vergleich zu vorherigen Messungen, deutlich, dass sich die Staubinhaltsstoffe im Zeitverlauf stark verändert haben. „Die Schwermetalle sind deutlich zurückgegangen“, sagt Binder. So wurden die Luft-Grenzwerte etwa bei Blei und Calium deutlich unterschritten. Diese Untersuchung habe auch gezeigt, dass der Staubniederschlag im Bereich des Franckviertels, in der Nähe des Industriegebietes sowie Teilen von Ebelsberg den Grenzwert erhöht ist. Wodurch die Werte verursacht wurde, konnte nicht erhoben werden. „Es konnte kein Zusammenhang zwischen den enthaltenen Stoffen im Staub und der Industrie nachgewiesen werden.“ Es sei aber wahrscheinlich, dass der Verkehr die Staubdeposition durch die Aufwirbelungen maßgeblich beinflusse, so Binder weiter.

Wenig erfreulich waren die Ergebnisse der Testung von Staubsensoren aus dem Internet. So war ursprünglich angedacht Workshops anzubieten, wie diese zusammengebaut und genutzt werden können, da sich die Sensoren bei den Linzern immer größerer Beliebtheit erfreuen. „Davor wollten wir aber überprüfen, wie es um die Qualität der Daten bestellt ist“, sagt Schobesberger. Deshalb wurden jeweils zwei Staubsensoren-Modelle neben den geeichten Messstationen beim Römerberg und Neuen Rathaus montiert und ein Jahr lang getestet. Das Ergebnis war ernüchternd: „Die Messwerte lagen an ein und derselben Stelle teils deutlich auseinander“, sagt Binder. Aus diesem Grund wurde die Workshop-Idee wieder verworfen. „Ich freue mich aber trotzdem, dass sich so viele Menschen für diese Staubsensoren interessieren. Ihr Engagement leistet einen wichtigen Beitrag zur Bewusstseinsbildung für die Linzer Luft“, sagt Schobesberger