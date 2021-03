Weitere Planungen für Straßenbahn nach Ansfelden

Nach vielen zähen Verhandlungen war es vergangene Woche soweit: Das Land OÖ erzielte mit dem Bund die lang ersehnte Einigung über die Finanzierung der Linzer Stadtbahn (wir haben berichtet). Doch die Linzer Stadtbahn ist nicht das einzige Projekt der unterzeichneten Absichtserklärung, dem sogenannten Memorandum of Understanding.

Ein weiteres davon ist, wie Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) informiert, der Ausbau der Straßenbahnlinie 4 nach Ansfelden/Kremsdorf. „Um die Gesamtwirksamkeit des öffentlichen Verkehrsnetzes weiter zu erhöhen, erachten Bund und Land auch diese Weiterentwicklung als sinnvolles Projekt.“

Diskutiert wurde darüber in der Vergangenheit schon viel, konkrete Ergebnisse waren bisher aber rar. Die seit rund einem halben Jahr laufende Vorprojektplanung soll nun Abhilfe schaffen. Neben der Prüfung von Trassenvarianten bei der Ausfahrt aus Traun, seien auch schon Abstimmungen betreffend der Überquerung der Eisbahntrasse Traun-Marchtrenk, einer Radwegroute in Trassennähe und der Unterquerung der A1 getroffen worden. Ebenso wurde eine Erstkonzept für die Park and Ride-Anlage beim zukünftigen Nahverkehrsknoten in Kremsdorf erarbeitet. Die Anlage soll nahe der dortigen S-Bahn-Station entstehen.

Steinkellner sieht in der Verlängerung der aktuell bis nach Traun reichenden Straßenbahn wegen der dichten Besiedlung und den vielen Pendlerbewegungen großes Potenzial. Durch die verschiedenen Angebote rund um den Nahverkehrsknotenpunkt gebe es zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten aus Individual- und öffentlichem Verkehr. Sein Parteikollege, Vizebürgermeister Christian Partoll, spricht sogar von einem Leuchtturmprojekt.

