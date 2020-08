Streit um Anschluss: Nun soll das Wasser abgedreht werden

Die Fronten sind verhärtet, eine Einigung ist nicht in Sicht: Der Wasseranschluss von August Bertl in Eggendorf im Traunkreis liefert seit seiner Inbetriebnahme Diskussionsstoff.

Denn, dass die Gemeinde die Anschlussgebühr für den ehemaligen Bauernhof einfordert, will Bertl so nicht stehen lassen. Denn bei Bauarbeiten durch die Gemeinde im Jahr 2012 sei seine private Brunnenwasserleitung beschädigt worden: "Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass sie die Leitung nicht reparieren, sondern dass das ehemalige Bauernhaus und die Halle an die Ortswasserleitung angeschlossen werden." Ohne, dass ihm dafür Kosten entstehen, wie Bertl sagt: "Eine schriftliche Vereinbarung darüber habe ich aber nicht." Während die Halle seit 2012 mit Gemeindewasser versorgt wird, wurde der Anschluss für das Bauernhaus, in dem Bertl Wohnungen vermietet, erst im März 2019 in Betrieb genommen. Womit die Diskussion ihren Lauf nahm. Diese könnte mit der für heute angekündigten Wasserabdrehung ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen.

Während Bertl von einem "erpresserischen" Vorgehen spricht, verweist Bürgermeister Walter Schiller (VP) auf die Gebührenordnung. Wenn das Wasser aufgedreht werde, sei die Anschlussgebühr nun einmal fällig: "Das ist keine Mutwillaktion von der Gemeinde, wir sind dazu verpflichtet, die Gebühr einzufordern." Eine Vereinbarung darüber, dass diese nicht bezahlt werden müsse, gebe es nicht, Termine zur Klärung der Causa seien nie zustandegekommen, so Schiller weiter. Der Bürgermeister hält an der Ankündigung fest, dass das Wasser abgedreht wird: "Wir werden das machen müssen, wir müssen ja etwas tun."

Bertl will sich das jedenfalls nicht gefallen lassen, er hat bereits einen Anwalt kontaktiert.