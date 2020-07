Sicher ist sicher: Streetfood-Festival mit Abstand

Beim Essen und Trinken kommen bekanntlich die Leute zusammen. Doch das ist in Zeiten von Corona gerade nicht die beste Botschaft. Man kann aber auch mit Abstand und Schutz genießen. Dieses Credo wollen Jochen Auer und sein Team beim "European Street Food Festival" am 18. und 19. Juli im Motorikpark in Ansfelden verbreiten.

"Genuss aus aller Welt" ist nicht nur der Slogan, sondern Programm des zweitägigen Festivals (Samstag von 11 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 20 Uhr). Auch heuer soll es möglich sein, von Stand zu Stand zu schlendern und kleine Köstlichkeiten aus aller Herren Länder zu verkosten. Aber eigenes Security-Personal wird genau darauf schauen, dass die Besucher den Sicherheitsabstand einhalten, wie die Organisatoren erklären. Zudem gibt es eigene Hygienestationen zur Händedesinfektion, und auf Plakaten wird auf den Mindestabstand und, wenn er nicht eingehalten werden kann, auf die Verwendung des Mund-Nasen-Schutzes hingewiesen.

Die Sitzmöglichkeiten auf dem Areal (Biertischgarnituren und Stehtische) sowie die Dutzenden Stände wurden mit größerem Abstand dazwischen platziert, damit es auch hier nicht zur Unterschreitung des Mindestabstands kommt.

