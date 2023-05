Mona-Lisa-Tunnel-Sperre: Diese Alternativen gibt es

In knapp drei Wochen - am 19. Juni - ist es soweit. Dann startet die Generalsanierung des Mona-Lisa-Tunnels, bis 8. September ist die stark frequentierte Pendlerstrecke dann komplett gesperrt. Heute, Dienstag, wurde nun das Begleitmaßnahmenpaket für die Dauer der Sperre präsentiert. Wiederholt wurde von den Verantwortlichen dabei appelliert, wenn möglich, vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Die Kapazitäten und Taktungen werden erhöht, Streckenführungen zum Teil verändert.

"Wir rechnen mit massiven negativen Auswirkungen auf den Verkehr. Es kann nur dann funktionieren, wenn jeder seinen Beitrag leistet", sagte der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) bei dem heutigen Pressetermin. Nachsatz: "Der öffentliche Verkehr ist der Schlüssel zum Erfolg, damit wir nicht alle täglich im Stau ersticken." Zu den Haltestellen sollte, sofern es die Distanz zulasse, mit dem Rad oder zu Fuß angereist werden. Sollte keinesfalls auf das Auto verzichtet werden können, müsse über die A7 ausgewichen werden, das Zentrum von Ebelsberg sei tunlichst zu meiden. "Planen sie bitte Verzögerungen ein und fahren sie deutlich früher weg."

Busse und Straßenbahnen

Grundsätzlich seien die Angebot der Linz Linien von den Sanierungsarbeiten im Mona-Lisa-Tunnel nicht unmittelbar betroffen, sagte Linz-AG-Vorstandsdirektorin Jutta Rinner. Allerdings seien angesichts des erwarteten, höheren Verkehrsaufkommen entlang der B1 einige Überlegungen angestellt worden, um zu verhindern, dass der öffentliche Verkehr im Stau stecken bleibe.

Konkret gibt es Maßnahmen bei den Buslinien 11 und 19 sowie der Straßenbahnlinie 2. Bei den beiden Buslinien wird es eine geänderte Linienführung geben, sie werden im Bereich Simonystraße aufgetrennt, um etwaige Verzögerungen aus dem Linzer Süden nicht auf die weiteren Wegstrecken mitzunehmen. Die beiden Linien werden Montag bis Freitag, von Betriebsbeginn bis 20 Uhr, nicht durch Ebelsberg geführt, sondern von Pichling kommend beim Bahnhof Ebelsberg über die Begleitverbindung des Mona-Lisa-Tunnels (unter anderem die Moosfelderstraße und die Blümelhuberstraße) bis zur Simonystraße geführt. Diese Begleitstraße ist für den öffentlichen Verkehr und einspurige KFZ-Fahrzeuge freigegeben, nicht aber für Autos oder Lkws.

Zudem soll der Straßenbahntakt der Linie 2 in den Verkehrsspitzen auf einen 5-Minuten-Takt verdichtet werden. Diese steht auch jenen Fahrgästen, die ansonsten die Bushaltestellen der Linie 11 und 19 nutzen würden, die aufgrund der Umleitung entfallen, als Alternative zur Verfügung. Einzige Ausnahme ist die Haltestelle Florianer Straße, hier fungiert der Stadteilbus 106 als Zubringer zur Straßenbahn.

Für Kunden, die ein KlimaTicket OÖ besitzen, wird es im Zeitraum der Sperre möglich sein, auf der Strecke zwischen dem Bahnhof Ebelsberg und der Simonystraße die Straßenbahnen der Linie 2 und die Busse der Linien 11 und 19 ohne Kernzonenaufpreis zu nutzen.

Auch bei den Regionalbuslinien des OÖVV sind Maßnahmen geplant. Die Linien 400 (Steyr – Enns – Asten – Linz) und 409 (Enns – Asten – Linz) werden in der Zeit der Sperre ebenfalls über die Umfahrung Ebelsberg und Moosfelderstraße geführt, um mögliche Staus im Zentrum von Ebelsberg zu umfahren.

Zudem soll es während der Generalsanierung möglich sein, mit der Linie 407 die Landeshauptstadt Linz von St. Florian aus via Bahnhof Asten-Fisching zu erreichen. Die Kurse der Linie seien so getaktet, dass bequem zu den S-Bahn-Zügen nach Linz und von den S-Bahn-Zügen aus Linz umgestiegen werden könne.

Zudem enden alle Kurse der Linie 611 (Traun – Haid – Ansfelden – Linz) mit der regulären Endhaltestelle Linz Simonystraße im Zeitraum der Sperre bei der Haltestelle Linz Hartheimer Straße. Dort kann in die Straßenbahnlinie 2 umgestiegen werden.

Züge

Zusätzliche Zugverbindungen werde es im Gesamtzeitraum der Sperre keine geben, sagte Eva Hackl, Leiterin des ÖBB-Regionalmangagements Oberösterreich heute. Prüfungen hätten ergeben, dass die derzeitigen Kapazitäten ausreichen sollten - es sei hier auch kein Nachteil, das der Großteil der Mona-Lisa-Tunnel-Sanierungsarbeiten in die Sommerferien fallen werde.

Sie unterstrich, wie wichtig es sei, dass es ein vielfältiges Maßnahmenbündel gebe - denn "nur in seltensten Fällen ende der Weg der Menschen auch wirklich am Bahnhof". Hackl warb, mit Blick auf die Zeit vor den Sommerferien, auch darum, dass größere Schülergruppen angemeldet werden, um Sitzplätze reservieren zu können

Die Befürchtung, dass - zumindest acht Tage lang- gleichzeitig der Tunnel saniert und wegen ÖBB-Weichenarbeiten auch keine Nahverkehrszüge verkehren können, hat sich, wie berichtet, zerschlagen. Hier wurde eine Lösung gefunden, die Züge fahren doch - es wird ein Sonderfahrplan gelten.

Der Radverkehr

Ein Anreiz, um die Menschen zu motivieren, vielleicht doch mit dem Rad zu fahren, ist die temporäre Erweiterung des City-Bike-Verleihsystems, informierte Roman Minke, Abteilungsleiter der städtischen Mobilitätsplanung. Darüber hinaus erhoffen sich die Verantwortlichen, von geplanten Radler-Frühstücks und dem Start des "Bike Citizens App"-Systems positive Effekte. Hierbei können, wie berichtet, mit gefahrenen Radkilometern Bonuspunkte gesammelt werden, die wiederum in Gutscheinen für den lokalen Handel abgegolten werden. Hierfür würden derzeit die Verhandlungen mit den Partnerbetrieben laufen, das Belohnsystem wird auch nach der Mona-Lisa-Tunnel-Sperre fortgeführt. Im Fasanweg wurde zudem eine Fahrradstraße eingerichtet.

Ein Überblick über die Alternativangebote gibt es hier.

Grünen: "Notwendig und erfreulich"

Die Grünen begrüßen es, dass für die Zeit der Sperre ein umfassendes Paket erarbeitet wurde. Dass an zahlreichen Schrauben gedreht wurde, um attraktive Alternativen zum Auto zu schaffen, sei notwendig und erfreulich. „Wünschenswert wäre, dass diese Bemühungen über die Dauer der Sperre hinaus Bestand haben. Vorrang für Öffis und den Radverkehr muss künftig generell Standard werden, damit die Menschen dauerhaft umsteigen“, sagte Klubobmann Helge Langer.

Insbesondere das Angebot an durchgehenden, sicheren Radwegen zwischen Stadtzentrum und dem Süden sei ausbaufähig. Deshalb hätten die Grünen zu Beginn des Jahres im Gemeinderat auch erfolgreich beantragt, dass der Radweg durch die Voest entlang der Stahlstraße attraktiviert und Teil des Maßnahmenpaketes zur Tunnel-Sperre werde. „Ich hoffe, dass die dazu nötigen Verbesserungen bald umgesetzt werden, damit den Menschen eine weitere Alternative zur Fahrt in den Linzer Süden zur Verfügung steht. Gerade in der Stadt ist das Fahrrad eine wichtige Alternative, um rasch von A nach B zu gelangen."

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky