Luger: Fußgängerstraßen in Linz nicht notwendig

Denn, so meinte er, "es sind so wenig Linzer und Linzerinnen auf der Straße, die Disziplin ist sehr hoch." Ausreichend Sicherheitsabstand würde somit eingehalten.

Eine StVO-Novelle, die am Freitag im Parlament beschlossen wird, ermöglicht per Verordnung eine vorübergehende Nutzung von Fahrbahnen durch Fußgänger, um somit die Einhaltung des Mindestabstands zu wahren. Ungeachtet der derzeitigen Situation auf den Linzer Straßen appellierte Luger an die Bewohner - vor allem an ältere Menschen und Risikogruppe - "ihre Wohnungen trotz des schönen Wetters nur sehr begrenzt zu verlassen".