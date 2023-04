"Ich mag es, schöne Dinge um mich zu haben"

Das Homeoffice hat vielen Menschen den Nerv geraubt, sie vereinsamen lassen. Manchmal hat sich aber durch diese ungewollte Isolation, alle Arbeit zu Hause erledigen zu müssen, Neues ergeben. Elke Ranzenmayr hat dies sogar zu einer neuen beruflichen Orientierung gebracht.

Die Linzerin sitzt derzeit inmitten einer Welt, die immer die ihre war. "Ich richte gerne ein, bin kreativ und mag es, schöne Dinge um mich zu haben", erzählt sie. Im Pop-up-Store in Linz hat sie "auf Zeit", die am kommenden Samstag abläuft, die Chance bekommen, zu zeigen, was sie mit ihrem Unternehmen "LiDeWo" für jeden tun kann.

"LiDeWo" steht für "Living, Decorating, Working". Das Angebot umfasst – vereinfacht gesagt – "alles, was ich im Homeoffice brauche". Vom Bürozubehör bis zur Tischdekoration, vom Gewürz bis zum Duftöl findet man in ihrem Onlineshop vieles, was das Herz erfreut. Das spüren auch die Besucher, von denen sie viel positives Feedback bekommt. Bei ihr sei es so gemütlich, dass man sich gleich hinsetzen möchte, hört sie öfter.

Dabei kommt Ranzenmayr beruflich aus einer ganz anderen Ecke. 20 Jahre lang war sie Personal- und Projektmanagerin im Gesundheitswesen und hat eine juristische Ausbildung. "Ich war so um die 40 Jahre alt, als ich in Bildungskarenz gegangen bin und fertig studiert habe." Kurz kehrte sie noch einmal in ihren alten Job zurück, ehe sie aus der Überlegung, "in der Lebensmitte noch einmal ganz etwas anderes" zu tun, Ernst machte.

Der Onlineshop trägt ihre Handschrift. Ausgesucht werden die Produkte danach, dass sie zusammenpassen. "Es muss mir selbst gefallen und ich probiere alle Produkte aus", sagt Ranzenmayr. Es sei ihr wichtig, auch ihre eigenen Erfahrungen in die Beratung einbringen zu können. Nachhaltig, handgefertigt, mitunter noch mit einem sozialen Mehrwert – darauf achtet Ranzenmayr in der Auswahl des Sortiments, das sich ständig verändern würde.

Firmensitz ist Attersee (wo ihr Lebensgefährte ein Unternehmen hat), den Hauptwohnsitz hat das "Urfahraner Kind" aber in Linz. "Linz werde ich immer treu bleiben, das ist meine Heimatstadt." Ein Shop hier wäre schön, aber noch zu teuer. Mehr zum Angebot: lidewo.at

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz

