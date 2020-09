Fridays for Future: "Das Recht steht auf unserer Seite"

Hunderttausende Jugendliche ziehen heute wieder rund um den Globus durch die Straßen, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Nur nicht in Linz. Dort müssen die Demonstranten am Hauptplatz stehen bleiben. Der Magistrat hatte Fridays for Future einen Demonstrationszug untersagt. Begründung: Das Infektionsrisiko sei zu hoch.

"Täglich zwängen sich hunderte Schüler ohne Maske in überfüllte Busse, laufen Menschenmengen durch Einkaufszentren. Aber uns wurde ein Marsch im Freien mit Abstand und Maske untersagt", sagt Andreas Schütz von Fridays for Future im Gespräch mit den OÖNachrichten. Man habe beim Landesverwaltungsgericht Beschwerde eingebracht. Eine Stellungnahme sei allerdings erst in den kommenden zwei bis drei Wochen zu erwarten. "Das Recht steht jedenfalls auf unserer Seite, wir halten uns ja an die Verordnung", sagt Schütz.

Kein Verständnis

Bürgermeister Klaus Luger (SP) versteht die Unruhe nicht: "Ich würde die Aufregung von Fridays for Future ja einsehen, wenn die gesamte Kundgebung verboten wäre. Aber ihnen wurde ja nur der Demo-Zug untersagt. Ich ersuche die Demonstranten daher, Verantwortung zu übernehmen."

"Ein mobiler Demonstrationszug birgt gesundheitliche Ansteckungsgefahren in sich und ist nicht mit der derzeit angespannten epidemiologischen Lage in Linz vereinbar", steht in dem Bescheid, der Fridays for Future zugestellt wurde. "Das ist ja kein Schweigemarsch, die Jugendlichen gehen dicht an dicht und skandieren lauthals Parolen", sagt Luger.

Auch wenn der Demonstrationszug über die Nibelungenbrücke untersagt worden ist, die heutige Kundgebung findet statt. "Egal ob wir jetzt gehen dürfen oder nicht, unser Streik findet ab 14 Uhr am Hauptplatz statt", sagt Schütz. Kritik an der Untersagung des Demo-Zugs kam auch von Amnesty International Österreich, der Solidarwerkstatt Österreich und den Grünen. Klubobmann Helge Langer kritisiert die "Wankelmütigkeit des Bürgermeisters". (mis)

Pro & Contra: Demo-Zug wegen Corona verboten

Wegen des zu hohen Infektionsrisikos untersagte der Magistrat den für heute geplanten Demonstrationszug von Fridays for Future. Der Marsch vom Hauptplatz über die Nibelungenbrücke und wieder zurück "birgt gesundheitliche Ansteckungsgefahren in sich", heißt es im Bescheid von Bürgermeister Klaus Luger. Fridays for Future legte nun beim Landesverwaltungsgericht Beschwerde ein.

"Das Verbot ist rechtswidrig"

Andreas Schütz Bild: (Privat)

Dass der "Fridays for Future"-Demonstrationszug vom Magistrat Linz untersagt wurde, stößt bei Andreas Schütz auf Unverständnis. "Wir halten uns an die Corona-Verordnungen, die für größere Versammlungen im Freien gelten. Und dürfen trotzdem nicht marschieren", sagt Schütz. Und verweist darauf, dass das Landesverwaltungsgericht bereits im August bestätigt habe, dass mobile Demos nicht so einfach untersagt werden dürften. "Das Verbot des Magistrats ist schlichtweg rechtswidrig", sagt Schütz.

"Ersuche um Verantwortung"

Klaus Luger Bild: Foto: OÖN/Weihbold

Hunderte Jugendliche, die nebeneinander gehen und lautstark Parolen rufen, sind für den Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) ein "uneinschätzbares Corona-Risiko". Darum sei der Demonstrationszug von der Polizei auf Anraten der Gesundheitsbehörde auch untersagt worden. "Ich ersuche die Jugendlichen von Fridays for Future um etwas Verantwortung", sagt Luger. Die Aufregung der Jungen verstehe er nicht. "Ihre Kundgebung findet ja eh statt, aber marschieren dürfen sie halt nicht", sagt der Bürgermeister.





Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.