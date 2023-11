FPÖ will alte Bausubstanz in Linz erhalten

Die FPÖ beklagt das zunehmende Verschwinden von historischer Bausubstanz in Linz. Insbesondere nicht denkmalgeschützte Gründerzeithäuser würden immer öfter "der Abrisskugel zum Opfer fallen". "Das sollten wir als zukunftsorientierte, aber auch als geschichtsbewusste Stadt nicht einfach so zur Kenntnis nehmen", heißt es in einem Antrag für die Gemeinderatssitzung am 9. November.

Vielmehr solle die Stadt alles unternehmen, damit das bekannte Lokalkolorit auch für nachfolgende Generationen erhalten bleibe. Konkret fordert die FPÖ Planungsreferent Dietmar Prammer (SP) auf, ein entsprechendes Maßnahmenpaket auszuarbeiten. Dieses könnte die Beratung von Eigentümern hinsichtlich Erhaltungsmöglichkeiten bei Fassaden oder finanzielle Anreize für Erhaltungs- und Sanierungsarbeiten beinhalten.

