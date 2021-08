"Es ist einfach spannend, junge Leute zu Gast zu haben"

LINZ. Mit Kanada verbinden die meisten Menschen unberührte Natur und faszinierende Großstädte. Edith Pichler aus Linz denkt hingegen zuallererst an "ihre" Austauschschülerin Camille. "Sie kam im Herbst 2019 zu uns und musste coronabedingt im Frühjahr 2020 wieder abreisen. Das tut mir heute noch weh, aber zum Glück haben wir weiter guten Kontakt", erzählt Edith Pichler. Sie nimmt mit ihrer Familie immer wieder Gastschüler über die Schüleraustauschorganisation AFS (die älteste Schüleraustauschorganisation der Welt) auf. "Im September kommt Sol aus Argentinien, sie ist unsere fünfte Gastschülerin", weiß Edith Pichler.

Warum sie so gerne Schüler aufnimmt? "Es ist spannend, junge Leute als Gäste zu haben, es ihnen zu ermöglichen, ein fremdes Land kennenzulernen", sagt Edith Pichler: "Die Kinder sind im Alltag eingebunden, lernen so viel über unsere Lebensweise, und wir lernen viel über unsere Gäste und deren Heimat." So wird auch gemeinsam gekocht, "mit Camille haben wir Pancakes mit Ahornsirup gemacht, wie sie ihr Opa selbst gemacht hat", erzählt Pichler. Und mit Sol werden dann ja vielleicht auch Empanadas (gefüllte Teigtascherl) gemacht.

Gastfamilien sind alle, die einem jungen Menschen für 3, 6 oder 10 Monate ein Zuhause fern der Heimat geben. Bei Interesse bitte bei AFS Österreich unter 01/319 25 20 oder office@afs.at melden.