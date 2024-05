KI: Gehört die Stimme von ChatGPT der Schauspielerin Scarlett Johansson?

Unruhe herrscht derzeit bei OpenAI, der Entwicklerfirma des Chatbots ChatGPT. Nachdem das Unternehmen vergangene Woche einen Sprachassistenten namens „Sky“ für die künstliche Intelligenz präsentiert hatte, ist die Funktion nicht mehr abrufbar.

Grund ist ein Disput mit US-Schauspielerin Scarlett Johansson. Sie spielte 2013 im Hollywoodfilm „Her“ eine weibliche Stimme eines Computers, in die sich ein Mann verliebte. OpenAI-Chef Sam Altman hatte „Her“ in der Vergangenheit als seinen Lieblingsfilm bezeichnet. Viele Zuhörer erkannten in „Sky“ die Stimme von Johansson.

Johansson: Keine Zusammenarbeit mit OpenAI

Auch für die Schauspielerin ist die KI-Stimme ihrer eigenen nachempfunden, wie es in einer Stellungnahme heißt. Sie sei schockiert und wütend über die Vorkommnisse. Im September habe ihr OpenAI-Chef Sam Altman angeboten, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, was sie jedoch abgelehnt habe.

Nach der Veröffentlichung der ähnlich klingenden Stimme habe sie rechtliche Schritte ergriffen. OpenAI setzt die Stimme nun vorübergehend aus, bestreitet jedoch eine Verbindung zur Stimme von Johansson. Tatsächlich sei für die Entwicklung der Stimme mit einer anderen Schauspielerin zusammengearbeitet worden. In Zukunft sollen mehrere Stimmen verfügbar sein.

