Erlebbare Stadtgeschichte auf dem "Walk of Fem"

Die erste von mehreren für 2023 geplanten AR-Stationen im öffentlichen Raum ist der "Walk of Fem" zwischen Lentos und Brucknerhaus. Sieben der mehr als 60 an der Donaulände präsentierten Persönlichkeiten werden mit einer Animation in ihrem Wirken zum Leben erweckt. Über die kostenlose App "Artivive" erhalten Nutzer über das Smartphone Informationen in Wort und Bild zu den Frauen. Dafür muss man nur den Schriftzug des Namens oder die Sterne am "Walk of Fem" scannen.