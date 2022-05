Ein Stadtteilbus für den Pöstlingberg

Die Linz Linien GmbH hat einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Am Montag wurde der neue Vizebürgermeister Verkehrsreferent Martin Hajart (VP) einstimmig bestellt. Er folgt dem ehemaligen, mittlerweile aus der Stadtpolitik ausgeschiedenen Vizebürgermeister Markus Hein (FP) nach.

Hajart sprach am Dienstag davon, dass auf einen „bedarfsorientierten Ausbau und eine Optimierung“ des öffentlichen Verkehrs Wert gelegt werde. Zentral dafür seien drei Projekte: die geplanten Obus-Linien 47 und 48, die Buslinien 13 und 14 sowie die Stadtteilbusline 150 auf den Pöstlingberg.

Der geplante Stadtteilbus ist als eine Art Verstärkung für die Pöstlingbergbahn zu verstehen. In der Vergangenheit gab es hier bekanntlich mehrfach Diskussionen um eine Taktverdichtung. Die Planung dafür wurden bereits unter Hajarts Vor-Vorgänger Hein aufgenommen. Die Linie 150 soll von der Landgutstraße über die Bruckneruniversität und den Tiergarten bis hin zur Nöbauerstraße (Gemeindegebiet Gramastetten) führen.

Mit diesem Angebot werde auf die Entwicklungen in diesem Areal (Stichwort Wohnbau) reagiert, so Bürgermeister Klaus Luger (SP), der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Linz AG ist. Erschlossen werden auch Gebiete, für deren Anrainer die Pöstlingbergbahn aufgrund der Entfernung nicht attraktiv sei. Ein Finanzierungsbeschluss durch die Stadt Linz steht noch aus. Jutta Rinner, Vorstandsdirektorin der Linz AG, rechnet mit jährlichen Betriebskosten von rund 300.000 Euro, neue Busse müssten für diese Linie keine angeschafft werden.

Finanzierungsvereinbarungen fehlen noch

Für die geplanten Obuslinien 47 und 48 werden hingegen sind 16 neue Obusse benötigt, für die Linie 13 und 14 müssen 14 neue Busse angeschafft werden. Eine Konzession wurde bisher nur für die Obuslinien beantragt. Offen sind auch noch die Finanzierungsvereinbarungen. Bei den Obuslinien beteiligt sich das Land, die Linie 13 und 14 finanziert die Stadt Linz alleine. Die Investitionskosten für ersteres liegen laut derzeitigen Berechnungen bei rund 69 Millionen Euro, bei zweiterem bei rund 19,5 Millionen Euro, so Rinner. Neben den Fahrzeugen muss auch in die Infrastruktur (Haltestellen etc.) investiert werden. Die jährlichen Betriebskosten für die Obuslinien würden bei rund 6,9 Millionen Euro liegen, bei den Linien 13 und 14 bei rund 4,2 Millionen Euro.

Wann mit den Betrieb der einzelnen Verbindungen gestartet werden kann, ist offen. Ab dem Zeitpunkt der Finanzierungseinigungen könnte es bei der Linie 150 in einem Jahr soweit sein, bei den anderen Linien in drei Jahren, sagte Linz AG-Generaldirektor Erich Haider. Ebenso würden die Lieferzeiten der Busse und etwaige Verzögerungen eine wichtige Rolle spielen, ergänzte Rinner.

Starker Rückgang bei Fahrgastzahlen

Über die Projekte hinaus wurde über allgemeine Kennzahlen der Linz Linien informiert: Die Fahrgastzahlen sind trotz Erholung noch lange nicht auf Vor-Corona-Niveau. Wurden normalerweise mehr als 110 Millionen Fahrgäste pro Jahr gezählt, waren es 2021 nur 70 Millionen. Auch in den Finanzen sind die Spuren sichtbar: So haben die Linz Linien im Vorjahr laut Haider rund 110 Millionen Euro umgesetzt, durch Corona gebe es bei den Umsatzerlösen ein Minus von 13 Millionen Euro. Der Abgang habe rund 45 Millionen Euro betragen. Bedauerlich sei, dass das Unternehmen keine Coronahilfen erhalten habe, hier sei das letzte Wort aber noch nicht gesprochen.