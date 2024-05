Auf zur EM nach Deutschland: Diese Reisetipps sollten Fußballfans beachten

Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart: Die Fußballwelt blickt von 14. Juni bis 14. Juli auf diese deutschen Städte. Genauer gesagt, auf ihre Stadien. Auch viele Fußballfans aus Österreich werden zur Großveranstaltung ins Nachbarland pilgern. "Wer weder Menschenmassen noch Fußball mag, sollte an den jeweiligen Spieltagen diese Städte eher meiden", sagt ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek.

Wem große Menschenaufläufe allerdings nichts ausmachen - und wer Fußball liebt -, der kommt in dieser Zeit dort sicher auf seine Kosten. "Nachdem nicht alle Fans ein Ticket fürs Stadion bekommen haben, werden auch viele Fan-Meilen und Public Viewings veranstaltet", so Polasek. Sie hat einige Tipps parat, wie die Anreise und der Aufenthalt möglichst problemlos verlaufen können.

Wer mit dem privaten Pkw anreisen will, sollte sich vorab über Fahrverbote und Umweltzonen in Deutschland informieren - und sich gegebenenfalls rechtzeitig um eine grüne Plakette kümmern. Denn in einigen deutschen Städten darf nur mit entsprechender Plakette eingefahren werden. Diese gibt Auskunft über den Schadstoff- und Feinstaub-Ausstoß des Fahrzeugs und muss vor dem Befahren der Umweltzone besorgt werden. In Österreich ist sie an vielen Stützpunkten des Mobilitätsclubs erhältlich. Wichtig: Auch E-Fahrzeuge brauchen eine.

ÖAMTC-Reise-Expertin Yvette Polasek Bild: ÖAMTC / Christian Husar

Umweltplakette hin oder her: Wer mit einem Dieselfahrzeug unterwegs ist, muss gleich doppelt aufpassen. Denn in vielen deutschen Städten, beispielsweise München und Stuttgart, gelten zusätzliche Fahrverbote für Diesel-betriebene Fahrzeuge, egal was auf dem Fahrzeug klebt. Betroffen sind solche, die die notwendige Abgasnorm nicht erfüllen. Von der Polizei werden immer wieder stichprobenartige Kontrollen anhand des Zulassungsscheins durchgeführt.

Vor Ort rät Polasek ohnedies, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Das EM-Ticket gilt im gesamten Verkehrsverbund jeweils von 6 Uhr morgens am Spieltag bis 18 Uhr des Folgetages als gültige Fahrkarte für Bahn und Bus.

Kontrollen bei Grenzübergängen

"Normalerweise gibt es innerhalb des Schengenraums keine Personenkontrollen, allerdings haben deutsche Behörden bereits angekündigt, dass während der EM an den Grenzübergängen verstärkt kontrolliert wird. Bei der Anreise kann es daher zu Verzögerungen kommen – auf jeden Fall muss man unbedingt ein gültiges Reisedokument mit sich führen", sagt Polasek. Achtung: Ein nationaler Führerschein ist kein gültiges Reisedokument. Ohne Reisepass oder Personalausweis geht es also nicht.

Jugendliche, die alleine mit einer volljährigen Begleitperson reisen, sollten eine Einverständniserklärung mit sich führen. "Fährt zum Beispiel der Onkel mit seinem Neffen zu einem Spiel, sollten die Eltern eine Vollmacht unterschreiben und mitgeben, damit es zu keinen Problemen kommt", so Polasek abschließend. Auch, wenn ein minderjähriges Kind mit einem obsorgeberechtigten Elternteil zur EM reist, hält Polasek eine Einverständniserklärung (Hier geht's zum Download) des anderen Elternteils für ratsam.

