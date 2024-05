Warm anziehen: Tiefdruck bringt kaltes, nasses Wetter aus Italien

Die gute Neuigkeit für alle, die am morgigen Donnerstag an einer Fronleichnamsprozession teilnehmen wollen: Letzte nächtliche Regenschauer dürften in der Früh abklingen, dann sollte es weitgehend trocken, teils sogar sonnig sein.

Von längeren Bergtouren rät Christian Ortner von GeoSphere Austria (vormals: ZAMG) allerdings ab. Am Nachmittag erwartet der Meteorologe Regen und Gewitter - und der Schwerpunkt wird im Gebirge liegen. "Aber auch im Mühlviertel und im Flachland kann es vorkommen." Und da könnten schon "ordentliche Güsse dabei sein", so der Meteorologe. Kürzere Touren oder Wanderungen am Vormittag sollten aber noch möglich sein.

Ab Freitag erwischt uns das Tiefdruckgebiet, das sich von Italien aus über die Alpen legt, stärker. Es hat teils kräftige Regenschauer und kalte Luft im Gepäck. Im Mühlviertel und im Zentralraum kann es zu Beginn noch trocken sein. Die Temperaturen erreichen nur noch maximal 17 Grad im Zentralraum, 16 im Mühlviertel und im Salzkammergut, dichte Wolken verdecken die Sonne.

Es wird kalt und regnerisch

Tiefdruckeinfluss bleibt erhalten

Und wie geht es weiter? Das sei noch etwas schwer vorherzusagen, sagt der Meteorologe. Der Tiefdruckeinfluss bleibe jedenfalls noch erhalten, werde aber etwas schwächer. Am Samstag rechnet er mit einzelnen Gewittern oder Regengüssen, die Höchstwerte dürften um die 18 Grad erreichen.

Am Sonntag, sagt der Meteorologe, würde es "einen Hauch besser". Im Flachland und im Mühlviertel dürfte es schon eher trocken bleiben, "aber im Gebirge springt die Schauertätigkeit wieder an."

Flüsse werden beobachtet

"Im Prinzip haben wir für Oberösterreich nichts Bösartiges zu erwarten", sagt Christian Ortner. In Tirol und Salzburg werde Freitag und Samstag allerdings Starkregen ein Thema, da werde es eine Wetterwarnung geben. Ausläufer davon könnten auch das Salzkammergut streifen. "Kleinere Bäche werden das etwas mehr spüren", sagt der Meteorologe. Was der Inn aus Tirol bringe, würden die Hydrologen ebenso beobachten wie die Salzach.

Erst ab Mitte kommender Woche könnte das Wetter wieder besser werden, sagt der Meteorologe.

