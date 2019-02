Das sind die beliebtesten Babynamen in Linz

LINZ. Linzer, die im Vorjahr Eltern eines Mädchens geworden sind, haben sich besonders häufig für den Namen Lea entschieden. Bei den Buben machte Paul das Rennen.

Der biologische Vater könnte nicht wie von den Paaren gewünscht der Partner der Mutter, sondern ein anderer Mann sein. Bild: colourbox.de

Das zeigt die Auswertung der Hauptwohnsitzbevölkerung der Stadt Linz.

Der beliebteste Vorname im Jahr 2017, Anna, schaffte es aktuell auf den zweiten Platz, gemeinsam mit Elena. Auch unter allen Frauen, die in Linz leben, ist Anna der zweit häufigste Vorname, hinter Maria. Bei den 0- bis 9-jährigen Linzerinnen steht Anna nach wie vor an erster Stelle.

Aus dem Ranking der beliebtesten Babynamen 2018 kristallisiert sich ein Trend für Mädchennamen mit dem Anfangsbuchstaben "E" heraus. Nach Elena folgt Emma, Emilia und Ella finden sich ebenfalls unter den Top zehn.

Bei den Buben ist der Vorjahressieger Jakob nun auf der dritten Stelle gelandet, und ist damit gleichauf mit Felix und Julian. Als Gewinner geht in der aktuellen Statistik Paul hervor. Der Name Maximilian nimmt heuer den zweiten Platz ein und ist somit ein Stockerl nach oben gerutscht.

Ein weiterer Traditionsname, der es erneut in die Liste der zehn beliebtesten Babynamen in Linz geschafft hat, ist Alexander (7.). Der häufigste Name der 0- bis 9-jährigen Buben, David, steht heuer an sechster Stelle. Im Gesamt-Ranking haben Michael, Christian und Thomas die Nase vorne.

Einen Artikel über den Babyboom in der Landeshauptstadt lesen Sie hier. Dadurch müssen die Kindergärten und Krabbelstuben ausgebaut werden. Mehr dazu hier.

Die beliebtesten Mädchen-Vornamen 2018 im Detail:

1. Lea

2. Anna, Elena

4. Emma

5. Laura, Marie, Sara

8. Emilia

9. Ella, Johanna

Das Ranking der beliebtesten Buben-Namen 2018:

1. Paul

2. Maximilian

3. Felix, Jakob, Julian

6. David

7. Alexander, Elias

9. Tobias

10. Lukas

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema