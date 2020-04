Belastetes Budget: Linz plant einen Kassensturz

Der für Wirtschaft zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) spricht sich nun, nach Wiener Vorbild, für einen Erlass der Gastgartengebühr für die Linzer Wirte aus – sowie für eine Lockerung der Vorgaben zur Größe von Gastgärten.

Klausur der Stadtregierung

Bürgermeister Klaus Luger (SP) will jedoch, bevor über weitere finanzielle Entlastungen entschieden wird, einen Kassensturz machen: "Damit wir wissen, was überhaupt möglich ist." Denn das Budget ist durch die Corona-Krise, wie berichtet, massiv unter Druck geraten. Deshalb ist in der zweiten Mai-Hälfte nun eine Klausur der Stadtregierung geplant, bei der Finanzdirektor Christian Schmid eine Analyse der Stadtfinanzen präsentieren wird. "Auf dieser Basis können die Stadtregierungsmitglieder dann ihre Ressortprojekte und Ideen neu bewerten", sagt Luger. Sobald die Zahlen auf dem Tisch liegen, könne man über etwaige Nachlässe entscheiden: "Ich stehe dem offen gegenüber, halte aber nichts von Schnellschüssen."

