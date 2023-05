Auf der Nibelungenbrücke wird es eng

Neue Dehnfugen unter den Straßenbahnschienen, die in Abstimmung mit dem Schienentausch der Linz Linien vorgenommen werden, sind der Grund dafür, dass ab 17. Mai bis voraussichtlich 12. Juni jeweils nur zwei Fahrstreifen in jede Fahrtrichtung auf der Brücke zur Verfügung stehen werden. Gleichzeitig sind dies auch Vorarbeiten für die künftige Generalsanierung der Nibelungenbrücke, die aber erst nach Fertigstellung der Westring-Brücke und somit im Herbst 2024 erfolgen soll.

Laut Land OÖ. werden die Baumaßnahmen unter "geringstmöglicher Beeinträchtigung des Verkehrs" und "größtmöglicher Sicherheit im Baubereich" durchgeführt. Die Vorarbeiten der Linz AG werden ab 8. Mai beginnen und in Nachteinsätzen von Montag bis Donnerstag von jeweils 21.30 bis 4 Uhr früh erfolgen. Ab 17. Mai, 21 Uhr, wird es zur Fahrstreifenreduktion kommen, die voraussichtlich bis 12. Juni um 4 Uhr gelten wird. Während der Nacht kann es zu einer Reduktion auf einen Fahrstreifen kommen.

Die Straßenbahn fährt an den Werktagen, also Montag bis Freitag, uneingeschränkt, an den Wochenenden wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Arbeiten sind denn auch auf die Wochenenden, Feiertage und die Nacht konzentriert. So kann der Straßenbahnbetrieb aufrecht erhalten bleiben. Dass die Sperre jeweils einer Fahrspur auch unter der Woche aufrecht ist, wird damit argumentiert, dass die Umbauarbeiten zeitintensiv wären und man sich deshalb auch im Hinblick auf die Sicherheit dazu entschlossen habe, die Verkehrsführung unter der Woche nicht zurück zu bauen, sondern aufrecht zu lassen, auch wenn nicht gearbeitet wird, heißt es seitens des Landes.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper