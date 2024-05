Neue Erlebnisrutsche in Leondinger Freibad eröffnet

Eine Klasse der MIttelschule Hart durfte die Rutsche am Dienstag einweihen.

Als erstes durfte eine vierte Klasse der Mittelschule Hart rutschen, ab heute kann sich jeder an der neuen Rutsche im Leondinger Freibar versuchen. Sie ist mit 92 Meter um 30 Meter länger als die alte Rutsche und 10,6 Meter hoch. Zusätzlich gibt es LED Lichteffekte und eine Geräuschkulisse. Eine Bildgeschichte über Freundschaft von den Figuren Leonie und Leon streckt sich über den Rutschenturm und die Rutsche selbst. Gerutscht wird vom Erdmittelalter mit Dinosauriern in eine fiktive Zukunft. Am Ende der Rutsche befindet sich neben dem Becken eine digitale Anzeige, um zu sehen, wie schnell man gerutscht ist.

Eine Million Euro für neue Rutsche

Die alte Rutsche im Freibad hätte einer TÜV-Überprüfung nicht mehr Stand gehalten, für die neue hat der Leondinger Gemeinderat eine Investition von fast einer Million Euro beschlossen. "Wir wollten daher die alte Rutsche nicht einfach 1:1 ersetzen, sondern Kindern und Jugendlichen ein besonderes Badeerlebnis bieten", sagt Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP).

