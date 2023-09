A26: Kritik an Probebohrungen am Froschberg

Die mehr als 200 Probebohrungen, die derzeit am unteren Froschberg für den zweiten Abschnitt der Westring-Autobahn (A26) laufen, wertet die Initiative "Zukunft statt Autobahn-Bau" als deutliches Zeichen für die problematische geologische Situation im Bereich der geplanten Tunnelportale. Die Asfinag würde versuchen, im Bereich der Ziegelei- und Waldeggstraße eine Möglichkeit zu finden, die "wasserführenden Mergelschichten in den Griff zu bekommen", so Initiativen-Sprecher Christian Trübenbach gestern in einer Aussendung.

Das Wasser in den Mergelschichten für den Bau der Tunnelportale dauerhaft abführen zu müssen habe ökologische Folgen für den Froschberg und den alten Baumbestand im Ziegelei- und im Bergschlössl-Park.

"Standardisierter Prozess"

Was die Kosten und den Bauablaufplan betrifft, so haben sich laut Asfinag auch durch die bereits erfolgten Erkundungsbohrungen keine Änderung ergeben. Die Bohrungen entlang der Waldeggstraße würden zur Erstellung eines aktualisierten Abfallwirtschaftskonzeptes dienen und seien ein standardisierter Prozess bei größeren Bauprojekten. "Die aktuellen Erkundungsbohrungen stehen in keinem Zusammenhang mit technischen Herausforderungen zur Ausführung der zweiten Etappe der A26", sagte Pressesprecher Christoph Pollinger auf OÖN-Anfrage. Die technischen Ausarbeitungen betreffend Grundwasser oder Setzungen würden gemäß den vorliegenden Bescheiden aus der UVP erfolgen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.