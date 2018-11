Das war die Ursache für die Knallgeräusche in Linz

Laute Knallgeräusche haben am Donnerstag in der Linzer Bevölkerung Verunsicherung ausgelöst. Grund dafür war die Abschaltung einer Kühlanlage im Chemiepark Linz.

Das Ablassen des Wasserdampfes hatte zu dem Lärm geführt. Es bestand laut Verantwortlichen zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung, berichteten die OÖNachrichten bereits am Donnerstagabend.

Eine Dampfsäule, die nach 20 Uhr über dem Gelände des Chemieparks zu sehen war, und laute Geräusche, die wie Knaller, Schüsse oder Explosionen klangen, riefen besorgte Bürger auf den Plan.

Auch in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Jodel war die Aufregung wegen des vorerst unerklärlichen Lärms groß. Denn die Geräusche waren nicht nur in der näheren Umgebung des Chemieparks zu hören, sondern auch kilometerweit entfernt.

Kühlwasserpumpe ausgefallen

Am Freitag gaben die Verantwortlichen schließlich Details bekannt: Im Bereich der Ammoniakanlage der Borealis war am Abend eine Kühlwasserpumpe ausgefallen. Dadurch kam es zu einem Engpass an Kühlwasser, die Kühlanlage musste heruntergefahren werden. Der Wasserdampf wurde mit großem Druck in die Luft geblasen, was mit einer erheblichen Geräuschentwicklung verbunden war.

Einsatzorganisationen waren nicht vor Ort. Es wurde niemand verletzt. Im Laufe des Freitags soll die Anlage nun wieder hochgefahren werden. Auch dabei kann es wieder zu Lärm und einer sichtbaren Dampffahne kommen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

