57-Jähriger bei Traktorunfall in Neuhofen verletzt

Der 57-Jährige war gegen 12:15 Uhr mit seinem Traktor im Gemeindegebiet von Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) unterwegs, um einen unbeladenen Anhänger auf einer Wiese abzustellen. In einer Linkskurve löste sich der Anhänger aus noch unbekannter Ursache vom Zugfahrzeug und rollte eine abschüssige Wiese hinunter. Der Mann sprang vom Traktor und versuchte vergeblich, den Anhänger zu stoppen. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er in das Klinikum nach Wels gebracht werden musste.

