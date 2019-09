350 begeisterte kleine Läufer

In eine Laufarena für Nachwuchssportler hat sich am Samstag die Wiese beim Pleschinger See verwandelt. Mehr als 350 Kinder im Alter von drei bis 13 Jahren gaben beim zweiten Familienbund-Kids-Run ihr Bestes. "Genau das möchten wir mit den Aktionen im Rahmen unseres Schwerpunktes ‚Familie bewegt!‘ erreichen – Familien für Sport begeistern", sagte Familienbund-Landesobmann Bernhard Baier. Für alle Teilnehmer gab es eine Medaille und kleine Überraschungen. Die ersten drei Mädchen und Buben jeder Altersgruppe erhielten Pokale und bei der Startnummerntombola durfte sich eine Familie über einen gewonnenen Urlaub freuen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.