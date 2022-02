Kranker Soldat vom Kosovo nach Linz geflogen

Allerdings handelt es sich nicht um Covid-19, wie das Verteidigungsministerium irrtümlich mitteilte, sondern um eine "andere Infektionskrankheit". Der Patient war am Samstag mit einer Hercules-Maschine des Bundesheeres nach Österreich geflogen worden, in der der Erkrankte auch während des Fluges falls erforderlich intensivmedizinisch behandelt werden hätte können. "Ich habe mit dem Kameraden im Spital telefoniert, es geht ihm so weit schon wieder gut", so Militärarzt Wolfgang Havlicek im OÖN-Gespräch. Der Krankentransport sei eine "enorme Teamleistung" gewesen.