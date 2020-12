Krankenhausbesuche ab Montag eingeschränkt wieder möglich

„Die Lage in den OÖ Spitälern ist noch immer angespannt. Das hohe Infektionsgeschehen war und ist sowohl für die Patienten in den Spitälern als auch für die Mitarbeiter eine Gefahr und Belastung. Es kann daher nicht zu den Besuchsmöglichkeiten wie vor Corona zurückgekehrt werden" so Haberlander in einer Aussendung am Sonntag.

Aber dennoch sollen Angehörige die Möglichkeit haben Besuch zu empfangen. "Ich weiß, wie belastend es ist, dass Patienten keinen Besuch empfangen durften." Es sei daher ein erster Schritt, dass ab kommendem Montag unter erhöhten Schutzbedingungen, Besuche in den Krankenhäusern wieder erlaubt sind. "Ich bitte aber zugleich um Verständnis, dass dieser Schritt aktuell nur gegangen werden kann, da ein leicht rückläufiger Trend an Infektionen erkennbar ist. Wenn die Zahlen sich verändern, müssen wir diese Lockerung zurück nehmen. Zum Schutz der Patienten, zum Schutz der Mitarbeiter. Für die kommende Zeit appelliere ich, bei Besuchen besonders vorsichtig zu sein und die Maßnahmen streng einzuhalten“, betont die Gesundheitsreferentin.

Was ab Montag gilt

Patienten, die länger als eine Woche im Spital aufgenommen sind, dürfen einmal pro Woche von einer Person besucht werden. Ausnahmen gibt es bei Minderjährigen, rund um die Geburt und im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.