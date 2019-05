Jetzt kommt endlich der Sommer

"10,5 Grad, mehr hat der Attersee bei uns nicht. Da trauen sich nur die Hartnäckigen ins Wasser", sagt Karolina Voigtländer vom Strandbad Attersee mit einem Augenzwinkern.

Und auch am Traunsee schaut es nicht anders aus. "Wir haben keine 13 Grad in unserer Bucht. Da gehen nicht viele baden, vielleicht ein Handvoll Gäste", sagt Peter Gsenger, Bademeister im Strandbad in Gmunden. Nachsatz der beiden: "Aber jetzt wird es endlich schöner. Hoffentlich." Tatsächlich hat dieser Sommer viel aufzuholen. So ging gestern der kühlste Mai der Messgeschichte seit dem Jahr 1991 zu Ende – in vielen Landesteilen war es auch der nasseste Mai-Monat.

Bis zu 28 Grad am Montag

Wer nun glaubt, dass sich nun das Wetter normalisiert, täuscht sich. Von den viel zu kühlen Temperaturen geht es in den nächsten Tagen mit großen Schritten in Richtung Temperaturen um die 30 Grad. Heute, Samstag, gibt es noch einen Sonne-Wolken-Mix, sagen die Experten der ZAMG, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Salzburg.

Ab Sonntag folgen Tagestemperaturen von 22 bis 26, am Montag steigt die Quecksilbersäule um weitere zwei Grad an. "Am Nachmittag wird es dabei Quellwolken geben, die aber wenig stören werden. Und im Mühlviertel und im südlichen Bergland sind Gewitter möglich", sagt eine ZAMG-Expertin im OÖN-Gespräch.

Was der Wetterumschwung für die Seen bedeutet? "Die kleineren Seen werden schnell einmal wärmer, bei den klaren Salzkammergut-Seen wird es aber noch etwas dauern", heißt es von der ZAMG. Auch deshalb, weil die Temperaturen in der Nacht sinken. "Im Vorjahr hatten wir zu dieser Zeit fast 20 Grad Wassertemperatur", sagt Voigtländer vom Strandbad Attersee. Gut, dass es Alternativen gibt: "Wir haben ein Becken mit einer Wärmehalle. Wer will, springt also in den See, und kann sich dann bei 24 Grad Wassertemperatur im Pool aufwärmen."

Die kältesten Seen

Ähnlich verhält es sich auch im Strandbad in Gmunden: "Mit der Solarheizung geht es ganz schnell, und unser Wasser im Becken hat nicht mehr nur 16 Grad, sondern richtig angenehme Temperaturen", sagt Bademeister Gsenger. Offen haben beide Anlagen, man ist bereit für einen etwaigen Gäste-Ansturm.

Die kältesten Seen sind in diesen Tagen übrigens der Gosausee mit sieben und der Hallstätter See mit 8,2 Grad. Das ist schon sehr erfrischend. Der Pichlinger See brachte es gestern laut Taucher auf 16 Grad, sollte sich aber schnell erwärmen. Das ist auch gut so. Denn nach wie vor ist es sehr ruhig um den beliebten Badesee. Das spürt auch der Campingplatz: "Der Andrang ist überschaubar", heißt es mit Blick auf die Wetterprognosen: "Es soll ja endlich besser werden." (viel)

