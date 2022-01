Volleyball: UVC Ried spielt gegen Titelkandidaten

Das morgige Heimspiel (19 Uhr) gegen Aich/Dob soll stattfinden. "Nach dem positiven Test am Freitag wollten wir auf Nummer sicher gehen und haben alle Spieler isoliert. Die Tests ergaben keinen weiteren positiven Fall. Ich bin zuversichtlich, dass wir am Mittwoch spielen können", sagt Roman Lutz, Obmann des UVC Ried. Aufgrund der aktuellen Situation werden die Fans ersucht, sich auf der Homepage www.uvc-ried.at am Spieltag zu informieren. Dort können auch Tickets erworben werden.