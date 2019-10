Tausende Besucher bei riesiger Modellbaumesse

160 Firmen und Vereine aus Österreich, Deutschland, Belgien, Italien, Holland und Ungarn legten sich am Wochenende im Rahmen der Rieder Modellbaumesse für Tausende Besucher ins Zeug – wobei sich das Einzugsgebiet mittlerweile weit über das Innviertel hinaus nach Bayern und in die benachbarten Bundesländer erstreckt. Die Euro Modell wartete gar mit Ausstellerrekord auf. Im Bereich RC Modellbau begeisterten Piloten mit ferngesteuerten Modellen eindrucksvoll am Boden, im Wasser und in der Luft. Unter anderem wurde erstmals ein kompletter "Forstbetrieb" präsentiert. Außerdem gab es ein großes VW-Bulli-Treffen. Spektakuläre Flugmanöver und wilde Verfolgungsjagden waren beim 3. Rieder Indoor FPV Drone Race in einer eigenen Halle zu bestaunen.

Eine eigene Halle war Modelleisenbahnen gewidmet, auch Lego-Freunde wurden in einer eigenen Halle bedient. Plastik- und Kartonmodelle brachten Schiffe, Flugzeuge und auch die Science-Fiction-Welt von "Star Wars" detailgetreu näher.