Mit 25 Punkten liegen die Damen der Spielgemeinschaft Weilbach/Antiesenhofen derzeit auf dem dritten Tabellenplatz in der Oberösterreich-Liga. Zwar haben die Fußballerinnen nur Außenseiterchancen auf den ersten Platz und dem damit verbundenen Aufstieg in die zweite Bundesliga, aber mittelfristig soll der Weg in Richtung Bundesliga gehen. Dazu wurde gestern eine Kooperation der SV Guntamatic Ried mit der Union Weilbach und dem SV Antiesenhofen präsentiert.