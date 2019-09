Stark: Gurten feierte den dritten Sieg in Serie

Am vergangenen Freitag feierte die Mannschaft von Trainer Peter Madritsch im Oberösterreich-Derby gegen Wels einen überzeugenden 4:1-Erfolg. Nach dem 3:2 in Wolfsberg und dem 4:1 gegen Vöcklamarkt war es bereits der dritte Sieg in Serie für die Gurtner. Die Tore für die Innviertler erzielten Fabian Wimmleitner, René Wirth, Jakob Kreuzer und Filip Matijasevic aus einem Elfmeter. In der Tabelle kletterten die Gurtner mit nunmehr zehn Punkten auf den fünften Platz. Am kommenden Freitag, 6. September, gastieren die Gurtner auswärts bei den Amateuren von Sturm Graz.

Einen Achtungserfolg schafften die Jungen Wikinger mit einem 1:1-Unentschieden bei Hertha Wels. Den Treffer für die zweite Mannschaft der SV Ried erzielte Felix Hebesberger in der 43. Spielminute. Die Jungen Wikinger empfangen am Samstag, 7. September, Stadl-Paura im alten Rieder Stadion. Anstoß ist um 16 Uhr.