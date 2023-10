Sekundenschlaf: 47-Jährige bei Unfall im Innviertel verletzt

Feuerwehr, Polizei, Notarzt und Rettung standen am Dienstag gegen 14:20 Uhr auf der B148, Altheimer Straße im Einsatz, nachdem sich ein Pkw überschlagen hatte. Die Lenkerin, eine 47-jährige Rumänin, dürfte eigenen Angaben zufolge kurz am Steuer eingenickt sein. Sie verlor die Kontrolle über ihren roten Opel und kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen überschlug sich und blieb in einer angrenzenden Wiese auf dem Dach liegen, teilte die Polizei am Abend mit.

Feuerwehr, Rettung und Polizei standen im Einsatz. Bild: Pressefoto Scharinger

Die Rumänin konnte sich mit Hilfe von Ersthelfern aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien. Sie hatte sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie mit der Rettung in das Krankenhaus nach Ried im Innkreis gebracht werden musste. Für die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Braunau am Inn und St. Peter am Hart an.

